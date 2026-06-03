एस.जे. सूर्या की फिल्म 'किलर' के सेट पर भीषण हादसा, गैस सिलेंडर विस्फोट में 1 की मौत, 3 घायल

फिल्म 'किलर' का प्रोडक्शन हुआ बंद

हादसे में घायल हुए 3 क्रू मेंबर्स शक्तिवेल (27), सूर्या (23) और दिनकरण (24) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। जांच पूरी होने तक फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है।

बता दें कि इस साल की शुरुआत में खुद सूर्या भी एक स्टंट करते हुए घायल हो गए थे। इस नई घटना ने एक बार फिर फिल्म सेट पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

'किलर' फिल्म 2015 में आई सूर्या की फिल्म 'इसई' के बाद निर्देशक के तौर पर उनकी वापसी मानी जा रही है। इस फिल्म में प्रीति असरानी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि संगीत एआर रहमान ने दिया है।