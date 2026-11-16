गणेश आचार्य ने वाराणसी में पेश किया 'बम बम', बायोपिक के गाने ने बटोरी सुर्खियां

गणेश आचार्य ने अपनी आने वाली बायोपिक 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' के नए गाने 'बम बम' को लॉन्च किया है।

यह गाना वाराणसी के नमो घाट पर गंगा नदी के किनारे जारी किया गया। इस खास मौके पर स्थानीय लोग और फिल्म की टीम के सदस्य भी पहुंचे।

शहर के आध्यात्मिक माहौल ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया।