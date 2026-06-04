रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत, FWICE ने 'डॉन 3' विवाद के बाद हटाया गैर-सहयोग आदेश मनोरंजन Jun 04, 2026

रणवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, FWICE ने उनके खिलाफ जारी गैर-सहयोग आदेश को वापस ले लिया है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब रणवीर ने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया था, जिसके बाद कुछ तनाव पैदा हो गया था।

FWICE के प्रेसिडेंट बी.एन. तिवारी ने बताया कि उनका इरादा रणवीर के करियर को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था, लेकिन उन्हें रणवीर की टीम का जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दरअसल, उनकी टीम ने कहा था कि रणवीर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।