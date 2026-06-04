रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत, FWICE ने 'डॉन 3' विवाद के बाद हटाया गैर-सहयोग आदेश
रणवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, FWICE ने उनके खिलाफ जारी गैर-सहयोग आदेश को वापस ले लिया है।
यह मामला तब शुरू हुआ जब रणवीर ने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया था, जिसके बाद कुछ तनाव पैदा हो गया था।
FWICE के प्रेसिडेंट बी.एन. तिवारी ने बताया कि उनका इरादा रणवीर के करियर को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था, लेकिन उन्हें रणवीर की टीम का जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दरअसल, उनकी टीम ने कहा था कि रणवीर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
बी.एन. चाहते हैं दोस्ताना समाधान
बी.एन. ने बताया कि रणवीर सिन्टा का हिस्सा हैं, जो FWICE से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने आगे कहा, 'हमने उन्हें हमेशा एक सुपरस्टार ही माना है और उनके लिए अच्छा ही चाहा है।' भले ही रणवीर ने लीगल नोटिस भेजा हो, तब भी बी.एन. एक दोस्ताना समाधान चाहते हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कलाकारों और कामगारों का भला सबसे ऊपर है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सभी संबंधित लोग सीधे आपस में बात कर लेते, तो इस पूरे मामले से बचा जा सकता था।