'डॉन 3' विवाद के बीच FWICE का नया कदम, जारी किया बॉलीवुड सितारों के लिए ये नया फरमान मनोरंजन May 30, 2026

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने की खबरों के बीच अब फिल्म बॉडी FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने फिल्म बनाने वाले निर्माताओ से अपील की है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि आजकल सितारे बिना बताए अचानक फिल्में छोड़ देते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। यह मामला तब और बड़ा हो गया, जब पता चला कि रणवीर सिंह के अचानक फिल्म से हटने के कारण एक्सेल एंटरटेनमेंट कंपनी ने करीब 45 करोड़ रुपये के नुकसान (हर्जाने) का दावा किया है।