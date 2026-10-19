टाइगर श्रॉफ के लिए FWICE ने की सुरक्षा की मांग, जांच में जुटी पुलिस

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ 18 अक्टूबर को एक डरावनी घटना का शिकार हो गए। जब वे मुंबई के जुहू फुटबॉल क्लब से अपनी गाड़ी में निकल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

इस हमले में उनके ड्राइवर घायल हो गए। वहीं, टाइगर के बाएं हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोटें आईं।

इस घटना के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अभिनेता और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है।