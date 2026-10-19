टाइगर श्रॉफ के लिए FWICE ने की सुरक्षा की मांग, जांच में जुटी पुलिस
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ 18 अक्टूबर को एक डरावनी घटना का शिकार हो गए। जब वे मुंबई के जुहू फुटबॉल क्लब से अपनी गाड़ी में निकल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
इस हमले में उनके ड्राइवर घायल हो गए। वहीं, टाइगर के बाएं हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोटें आईं।
इस घटना के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अभिनेता और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है।
टाइगर को हमला होने के बाद 15 टीमें जांच में जुटीं
मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद टाइगर से मिलकर उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
शिंदे ने इस हमले की तुलना पुरानी गैंगवार जैसी घटनाओं से करते हुए कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक हस्तियों को सुरक्षित रखने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।