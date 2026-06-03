'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत, हटा प्रतिबंध लेकिन फिल्म अब भी अटकी

'डॉन 3' की रिलीज एक बार फिर टली

FWICE ने बताया है कि उसने तत्काल प्रभाव से असहयोग का आदेश वापस ले लिया है। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी किसी परेशानी से बचा जा सकेगा।

हालांकि, रणवीर के इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की वजह से 'डॉन 3' की रिलीज एक बार फिर टल गई है।

यह सीक्वल 2011 से ही अटका हुआ है, पहले शाहरुख खान इससे जुड़े थे और अब रणवीर के हटने से यह एक बार फिर अधर में है।