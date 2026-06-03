'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत, हटा प्रतिबंध लेकिन फिल्म अब भी अटकी
मनोरंजन
रणवीर सिंह अब बॉलीवुड में एक बार फिर स्वीकार किए जा चुके हैं। फिल्म वर्कर्स का बड़ा संगठन FWICE, जिसने उन पर प्रतिबंध लगाया था, अब उसे हटा लिया है।
उनके ऊपर यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने फिल्म 'डॉन 3' साइन करने के 3 साल बाद उसे छोड़ दिया था।
हालांकि, IMPAA और CINTAA जैसे फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े संगठनों के साथ लंबी बातचीत के बाद अब मामला सुलझ गया है।
'डॉन 3' की रिलीज एक बार फिर टली
FWICE ने बताया है कि उसने तत्काल प्रभाव से असहयोग का आदेश वापस ले लिया है। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी किसी परेशानी से बचा जा सकेगा।
हालांकि, रणवीर के इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की वजह से 'डॉन 3' की रिलीज एक बार फिर टल गई है।
यह सीक्वल 2011 से ही अटका हुआ है, पहले शाहरुख खान इससे जुड़े थे और अब रणवीर के हटने से यह एक बार फिर अधर में है।