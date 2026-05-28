FWICE का रणवीर सिंह मनोरंजन May 28, 2026

अभीनेता रणवीर सिंह का करियर अब मुश्किल में पड़ गया है। फिल्म वर्कर यूनियन FWICE ने उनके खिलाफ असहयोग निर्देश (नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव) जारी कर दिया है।

यह कदम तब उठाया गया जब रणवीर के 'डोन 3' छोड़ने की खबरें आईं। ऐसे में फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी जैसे निर्माताओं को इससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है।

अब उनकी आने वाली बड़ी फिल्में जैसे 'चंद्रगुप्त मौर्य' और 'प्रलय' भी अनिश्चितता के घेरे में आ गई हैं।