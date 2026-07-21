FTII के छात्रों ने किया CJP के 'संसद चलो' विरोध प्रदर्शन का समर्थन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांगा की

FTII छात्र संघ ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह असली समस्या सुलझाने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश कर रही है।

छात्र संघ के एक प्रतिनिधि ने बताया, 'पेपर लीक अब पूरे देश की समस्या बन चुका है।' वे देशभर के छात्रों के साथ खड़े हैं और पारदर्शी परीक्षाओं के साथ-साथ गंभीर सुधारों की भी मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हों।