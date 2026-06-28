बॉलीवुड की वो शानदार फिल्में, जो फ्रैंचाइजी बनकर दर्शकों के दिलों पर छाईं

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'धमाल' और 'गोलमाल'

अजय देवगन 10 जुलाई, 2026 को 'धमाल 4' के साथ सिनेमाघरों में आ रहे हैं। यह बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फ्रैंचाइजी में से एक है, जिसकी अब तक 3 किस्तें बन चुकी हैं। फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने यादगार किरदार निभाए हैं। रोहित शेट्टी की 'गोलमाल' को कैसे भूला जा सकता है, जिसने अजय, अरशद, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, शरमन जोशी जैसे बेहतरीन सितारों को एक फ्रेम में बांधा। इसकी 5वीं किस्त 2027 में आएगी।