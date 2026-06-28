बॉलीवुड की वो शानदार फिल्में, जो फ्रैंचाइजी बनकर दर्शकों के दिलों पर छाईं
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जो लोगों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अहमद खान द्वारा निर्देशित यह 2007 में आई लोकप्रिय फिल्म 'वेलकम' की तीसरी कड़ी है, जबकि जॉन अब्राहम अभिनीत इसका दूसरा पार्ट 'वेलकम बैक' 2015 में आया था। आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने फ्रैंचाइजी के रूप में बार-बार वापसी करके अपनी लोकप्रियता साबित की है।
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'धमाल' और 'गोलमाल'
अजय देवगन 10 जुलाई, 2026 को 'धमाल 4' के साथ सिनेमाघरों में आ रहे हैं। यह बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फ्रैंचाइजी में से एक है, जिसकी अब तक 3 किस्तें बन चुकी हैं। फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने यादगार किरदार निभाए हैं। रोहित शेट्टी की 'गोलमाल' को कैसे भूला जा सकता है, जिसने अजय, अरशद, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, शरमन जोशी जैसे बेहतरीन सितारों को एक फ्रेम में बांधा। इसकी 5वीं किस्त 2027 में आएगी।
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'हाउसफुल' और 'भूल भुलैया'
साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'हाउसफुल' ने बॉलीवुड की सर्वकालिक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की नींव रखी। इसकी अब तक 5 किस्तें बन चुकी हैं, जो अपने साथ हर बार नए-नए हंसी के पल और दमदार कहानियां लेकर आई है। हर कड़ी के साथ नए चेहरों का दीदार भी कराया गया है। हॉरर-कॉमेडी 'भूल भुलैया' में अक्षय और विद्या बालन जैसे सितारे हैं। फिल्म की लोकप्रियता ने इसे 3 किस्तों वाली फ्रैंचाइजी के रूप में विकसित किया, जिसका हिस्सा कार्तिक आर्यन भी हैं।
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'दृश्यम' और 'सिंघम'
'दृश्यम' में 'विजय सालगांवकर' बनकर अजय ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इसकी दिलचस्प कहानी, अप्रत्याशित मोड़ और दमदार अभिनय ने इसे बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय फ्रैंचाइजी में से एक बना दिया। इसकी तीसरी कड़ी 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज हो रही है। वहीं 'सिंघम' में उन्होंने 'बाजीराव सिंघम' का किरदार निभाया, जिसने दर्शकों से खूब प्यार हासिल किया। इसकी जबरदस्त सफलता के बाद कॉप यूनिवर्स की नींव रखी गई। इसके बाद 'सिंघम अगेन', 'सूर्यवंशी' और 'सिंबा' जैसी फिल्में आईं।