'बिग बॉस' के इन प्रतियोगी ने ऐसे हासिल की लोकप्रियता

मशहूर भाई-बहन का टैग और 'बिग बॉस' का सफर, इन प्रतियोगियों ने ऐसे बटोरी लोकप्रियता

लेखन ज्योति सिंह 09:46 pm Sep 03, 202609:46 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 20' शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। शो को लेकर लोगों की उत्सुकता अभी से आसमान छू रही है। जल्द ही इस सीजन में आने वाले प्रतियोगियों के नामों का खुलासा होने की उम्मीद है। ऐसे में उन प्रतियोगियों के बारे में जानना दिलचस्प होगा, जो अपने मशहूर भाई या बहन का सहारा लेकर शो में एंट्री ली और एक सफल पहचान बनाकर घर से बाहर आए।