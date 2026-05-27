'चुनरी चुनरी' से पहले इन गानों के रीमेक पर चढ़ा लोगों का पारा, जमकर की आलाेचना

वरुण धवन का गाना 'चुनरी चुनरी' सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो गया है। फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का यह गाना 26 मई को रिलीज हुआ है, जो लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। असल में यह गाना सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' (1999) में मौजूद 'चुनरी चुनरी' का रीमेक है। देखा जाए तो पहले भी कई लोकप्रिय गानों के रीमेक ऐसी आलोचनाओं के शिकार हुए हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं।

#1 'घर कब आओगे' सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर' (1997) का गाना 'संदेशे आते हैं' बॉलीवुड इतिहास के सबसे महान देशभक्ति और भावनात्मक गानों में से एक है। इसे रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम ने मिलकर आवाज दी थी, जिसे सुनकर लोग आज भी भावुक होउ जाते हैं। 2026 में आई 'बॉर्डर 2' में निर्माताओं ने इस आइकॉनिक गाने का रीमेक 'घर कब आओगे' बनाया, जिसकी लोगों ने जमकर आलोचना की। लोगों ने गाने को "नाकाम और खराब कॉपी" तक बताया था।

#2 & #3 'एक दो तीन' और 'चीज़ बड़ी मस्त मस्त' फिल्म 'तेजाब' में माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक गाना 'एक दो तीन' आज भी लोगों का पसंदीदा है। 'बागी 2' में इस गाने को रीक्रिएट किया गया, जिसे जैकलीन फर्नांडिस पर फिल्माया गया था। लोगों ने इसकी खूब आलोचना की थी और इसे "भयानक" और "कचरा" करार दिया था। अक्षय कुमार का मशहूर गाना 'चीज़ बड़ी मस्त मस्त' भी फिल्म 'मशीन' (2017) में रीमेक बनकर सामने आया। इसमें कियारा आडवाणी थीं। यह गाना भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।

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