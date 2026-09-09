पीएस मित्रन का बड़ा सपना यश की तारीखों के पेंच में फंसा, धनुष संग प्रोजेक्ट पर भी सस्पेंस

निर्देशक पीएस मित्रन ने हाल ही में बताया कि अभिनेता यश के साथ उनका एक सपनों का प्रोजेक्ट, एक बड़ी एडवेंचर फिल्म, शूटिंग की तारीख के चक्कर में शुरू ही नहीं हो पाई।

मित्रन ने इसे "मेरा सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट" बताया और कहा कि यह कहानी उन्होंने यश सर को सुनाई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म 'इंडियाना जोन्स' जैसी ही होती, बस इसमें भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा होता।

मित्रन को अब भी उम्मीद है कि यह फिल्म कभी न कभी बन सकती है। उन्होंने कहा, "अगर यह फिल्म बनती है तो कमाल होगी।"