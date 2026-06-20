हॉलीवुड को बड़ा झटका, 11 एमी अवॉर्ड जीतने वाले दिग्गज निर्देशक जेम्स बुरोज का निधन

भावुक बयान

परिवार ने याद की निर्देशक की अनमोल विरासत

जेम्स के परिवार ने अपने आधिकारिक बयान में उन्हें याद करते हुए कहा "हम जेम्स 'जिमी' बुरोज के असाधारण जीवन और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत का सम्मान करते हैं। 5 दशकों से भी अधिक समय तक वो टीवी के सबसे प्रभावशाली और पसंदीदा निर्देशकों में से एक रहे। एक महान निर्देशक, मार्गदर्शक और रचनात्मक शक्ति के रूप में उन्होंने कॉमेडी की कई पीढ़ियों को तराशने में मदद की और दुनियाभर के दर्शकों के जीवन में अपार खुशियां बिखेरीं।"