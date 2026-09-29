फ्रेशवर्क्स के संस्थापक 'सरपट्टा परंबरई 2' में देंगे दिखाई, बॉक्सिंग रिंग में नजर आएगा नया अंदाज

गिरीश माथरूबूथम्, जो फ्रेशवर्क्स के संस्थापक हैं और फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन भी, अब फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रख रहे हैं।

वे पा. रंजीत की 2021 में आई बॉक्सिंग ड्रामा 'सरपट्टा परंबरई' के सीक्वल 'सरपट्टा परंबरई 2' का निर्माण करेंगे।

गिरीश अपनी टीम को अक्सर फिल्में दिखाते रहते हैं; अब वे सिर्फ एक प्रशंसक नहीं, बल्कि एक फिल्म निर्माता के तौर पर सामने आ रहे हैं।