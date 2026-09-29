फ्रेशवर्क्स के संस्थापक 'सरपट्टा परंबरई 2' में देंगे दिखाई, बॉक्सिंग रिंग में नजर आएगा नया अंदाज
मनोरंजन
गिरीश माथरूबूथम्, जो फ्रेशवर्क्स के संस्थापक हैं और फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन भी, अब फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रख रहे हैं।
वे पा. रंजीत की 2021 में आई बॉक्सिंग ड्रामा 'सरपट्टा परंबरई' के सीक्वल 'सरपट्टा परंबरई 2' का निर्माण करेंगे।
गिरीश अपनी टीम को अक्सर फिल्में दिखाते रहते हैं; अब वे सिर्फ एक प्रशंसक नहीं, बल्कि एक फिल्म निर्माता के तौर पर सामने आ रहे हैं।
आर्या ने गिरीश और रंजीत को टैग कर दी ये खबर
अभिनेता आर्या, जो गिरीश के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ऑनलाइन गिरीश और निर्देशक रंजीत दोनों को टैग करते हुए इस टीम-अप की खबर दी।
पहली फिल्म को 2021 में सीधा अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते सिनेमाघरों में इसकी रिलीज रुक गई थी।