'पर्सेपोलिस' की निर्माता मारजाने सत्रापी का निधन, 56 की उम्र में ली अंतिम सांस
'पर्सेपोलिस' जैसी मशहूर रचना देने वाली फ्रांको-ईरानी ग्राफिक उपन्यासकार और फिल्मकार मारजाने सत्रापी का 56 साल की उम्र में निधन हो गया।
उनके परिवार ने इस दुखद खबर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मारजाने के पति माटियास रिपा के निधन के एक साल बाद हुआ है।
मारजाने का जन्म ईरान में हुआ था और उनका बचपन तेहरान में बीता। आगे चलकर उन्होंने अपनी कला और सामाजिक संदेशों को मिलाकर दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई।
मारजाने को मिला था यह खास पुरस्कार
मारजाने को असल पहचान उनकी किताब 'पर्सेपोलिस' से मिली। इस किताब में उन्होंने ईरानी क्रांति के दौरान अपने बड़े होने की कहानी को बड़े ही संवेदनशीलता से पेश किया था।
यह किताब बाद में ऑस्कर-नामांकित एनिमेटेड फिल्म भी बनी, जिससे वह सांस्कृतिक संवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आवाज बन गईं।
फ्रांस जाने के बाद, वह लगातार महिलाओं के अधिकारों की पैरोकारी करती रहीं। खासकर, 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद, उन्होंने 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' आंदोलन को मजबूत करने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें साल 2024 में प्रिंस ऑफ एस्टुरियस पुरस्कार से नवाजा गया।