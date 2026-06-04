'पर्सेपोलिस' की निर्माता मारजाने सत्रापी का निधन, 56 की उम्र में ली अंतिम सांस

मारजाने को मिला था यह खास पुरस्कार

मारजाने को असल पहचान उनकी किताब 'पर्सेपोलिस' से मिली। इस किताब में उन्होंने ईरानी क्रांति के दौरान अपने बड़े होने की कहानी को बड़े ही संवेदनशीलता से पेश किया था।

यह किताब बाद में ऑस्कर-नामांकित एनिमेटेड फिल्म भी बनी, जिससे वह सांस्कृतिक संवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आवाज बन गईं।

फ्रांस जाने के बाद, वह लगातार महिलाओं के अधिकारों की पैरोकारी करती रहीं। खासकर, 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद, उन्होंने 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' आंदोलन को मजबूत करने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें साल 2024 में प्रिंस ऑफ एस्टुरियस पुरस्कार से नवाजा गया।