टॉम हॉलैंड का नया अवतार आया सामने, अब पर्दे पर निभाएंगे ये किरदार
पॉल किंग निर्देशित एक नई बायोपिक में टॉम हॉलैंड डांस आइकॉन फ्रेड एस्टेयर का किरदार निभाने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ सबरीना कारपेंटर जिंजर रोजर्स की भूमिका निभाएंगी।
वहीं, मार्गरेट क्वाली फ्रेड की बड़ी बहन और उनकी पहली स्टेज पार्टनर एडेले एस्टेयर का किरदार निभाएंगी। यह फिल्म कैथलीन रिले की जीवनी 'द एस्टेयर्स: फ्रेड एंड एडेले' पर आधारित है।
इसमें एस्टेयर के ब्रॉडवे से हॉलीवुड तक के सफर और एडेले के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाया जाएगा।
फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख अभी तक तय नहीं
इस फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख अभी तक तय नहीं हुई हैं। निर्देशक पॉल किंग के सामने एक खास चुनौती है।
एडेले के डांस का कोई फुटेज मौजूद नहीं है, इसलिए उनके प्रदर्शन को फिर से बनाना मुश्किल होगा। फिल्म की पटकथा किंग और स्टीवन लेवेंसन ने लिखी है, जिसमें रिले ने कंसल्टेंट के तौर पर मदद की है।
यह फिल्म हॉलैंड को उनके पुराने डांसिंग दिनों की याद दिलाएगी, क्योंकि वह पहले 'बिली इलियट द म्यूजिकल' में काम कर चुके हैं।