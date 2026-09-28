टॉम हॉलैंड का नया अवतार आया सामने, अब पर्दे पर निभाएंगे ये किरदार

इस फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख अभी तक तय नहीं हुई हैं। निर्देशक पॉल किंग के सामने एक खास चुनौती है।

एडेले के डांस का कोई फुटेज मौजूद नहीं है, इसलिए उनके प्रदर्शन को फिर से बनाना मुश्किल होगा। फिल्म की पटकथा किंग और स्टीवन लेवेंसन ने लिखी है, जिसमें रिले ने कंसल्टेंट के तौर पर मदद की है।

यह फिल्म हॉलैंड को उनके पुराने डांसिंग दिनों की याद दिलाएगी, क्योंकि वह पहले 'बिली इलियट द म्यूजिकल' में काम कर चुके हैं।