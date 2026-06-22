बॉलीवुड में होगा बड़ा क्लैश, 'टॉक्सिक' समेत 4 बड़ी फिल्में एक ही वीकेंड में होंगी रिलीज

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट बदली

'टॉक्सिक' ने पहले कई बार अपनी रिलीज डेट बदली थी, ताकि यह दूसरी बड़ी फिल्मों से न टकराए और आखिरकार अगस्त के लिए इसकी रिलीज तय की गई।

'वन' के निर्देशक दीपक मिश्रा का कहना है कि आखिरी फैसला फिल्म बनाने वालों का ही होता है। वहीं, PVR के CEO कमल ज्ञानचंदानी जैसे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लगता है कि 4 फिल्में एक साथ स्क्रीन पर आसानी से चल सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

कुछ लोग इसे एक संकेत भी मान रहे हैं कि बॉलीवुड एक बार फिर सिनेमाघरों पर बड़ा दांव लगाने को तैयार है।