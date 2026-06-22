बॉलीवुड में होगा बड़ा क्लैश, 'टॉक्सिक' समेत 4 बड़ी फिल्में एक ही वीकेंड में होंगी रिलीज
अगस्त 2026 बॉलीवुड प्रेमियों के लिए एक धमाके वाला वीकेंड साबित होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर 4 बड़ी फिल्में दर्शकों के सामने होंगी।
यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स', जिसमें कियारा आडवाणी भी हैं, 26 अगस्त को आ रही है।
इसके ठीक 2 दिन बाद, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'वन', श्रद्धा कपूर की 'ईथा' और 'खोसला का घोसला 2' भी रिलीज होंगी। तो, तैयार हो जाइए एक शानदार फिल्म मैराथन के लिए!
'टॉक्सिक' की रिलीज डेट बदली
'टॉक्सिक' ने पहले कई बार अपनी रिलीज डेट बदली थी, ताकि यह दूसरी बड़ी फिल्मों से न टकराए और आखिरकार अगस्त के लिए इसकी रिलीज तय की गई।
'वन' के निर्देशक दीपक मिश्रा का कहना है कि आखिरी फैसला फिल्म बनाने वालों का ही होता है। वहीं, PVR के CEO कमल ज्ञानचंदानी जैसे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लगता है कि 4 फिल्में एक साथ स्क्रीन पर आसानी से चल सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ लोग इसे एक संकेत भी मान रहे हैं कि बॉलीवुड एक बार फिर सिनेमाघरों पर बड़ा दांव लगाने को तैयार है।