टीना पारिख की शादी का अनोखा राज, परिवार की विरासत से सजा था पूरा दुल्हन लुक
पूर्व टीवी अभिनेत्री टीना परिख ने संगीतकार विक्रम हजरा के साथ अपने 2007 के विवाह को याद किया। उन्होंने इसे बहुत सुंदर बताया।
किसी चमक-धमक वाले समारोह या डिजाइनर कपड़ों के बजाय, टीना ने श्री श्री रवि शंकर के आश्रम में शादी की।
उस दौरान उन्होंने कोई नए कपड़े नहीं, बल्कि सिर्फ पारिवारिक विरासत को पहनकर विवाह किया। हर चीज यादों और आशीर्वाद से भरी थी।
टीना ने पारिवारिक विरासत पहनकर लिया आशीर्वाद
टीना ने बताया कि उनकी मरून साड़ी उनकी ननद की थी, जिसे देखकर उनकी मां भी हैरान थीं। उनके लुक में दादी की चूड़ियां, बहन का मांग टीका, मां के झुमके और मौसी का लाल घूंघट शामिल था।
यह घूंघट उनके एक दिवंगत मामा की याद में दिया गया था। उन्होंने कहा, 'मैं चाहती थी कि उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, जब मैं फेरे लूं।'
आज लगभग 20 साल बाद भी, उन्हें वह दिन खूब याद है और वह बताती हैं कि प्यार और परंपरा ने उसे बेहद खास बना दिया था।