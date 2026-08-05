टीना पारिख की शादी का अनोखा राज, परिवार की विरासत से सजा था पूरा दुल्हन लुक

टीना ने बताया कि उनकी मरून साड़ी उनकी ननद की थी, जिसे देखकर उनकी मां भी हैरान थीं। उनके लुक में दादी की चूड़ियां, बहन का मांग टीका, मां के झुमके और मौसी का लाल घूंघट शामिल था।

यह घूंघट उनके एक दिवंगत मामा की याद में दिया गया था। उन्होंने कहा, 'मैं चाहती थी कि उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, जब मैं फेरे लूं।'

आज लगभग 20 साल बाद भी, उन्हें वह दिन खूब याद है और वह बताती हैं कि प्यार और परंपरा ने उसे बेहद खास बना दिया था।