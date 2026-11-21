सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत के दौरान आनंद ने बताया, "शो के पहले सीजन के लिए हमने बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों, जिनमें शाहरुख खान और करण जौहर भी शामिल थे, से संपर्क किया, ताकि वे प्रतियोगी के तौर पर हिस्सा लें। उस समय हम होस्ट चुनने के चरण तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि शो के फॉर्मेट में तब तक होस्ट का प्रावधान ही नहीं था। हमारा ध्यान प्रतियोगियों पर था और हमारी पसंदीदा सूची की शुरुआत अभिनेताओं से ही हुई।"