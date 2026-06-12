मैगी जिलएनहॉल की वापसी, वार्नर ब्रदर्स के लिए करेंगी जासूसी कहानी का निर्देशन

रेचल की 'क्रिएशन लेक' की हुई सराहना

'क्रिएशन लेक' कोई साधारण उपन्यास नहीं है। यह 'न्यूयार्क टाइम्स' की बेस्टसेलर सूची में शामिल था और इसे कई बड़े पुरस्कारों में भी सराहा गया था।

जिलएनहॉल फिल्म के निर्देशन के साथ-साथ इसे बनाने और इसके निर्माण की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।

हालांकि, उनकी पिछली फिल्म 'द ब्राइड' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इस साल उन्हें 'कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' में सम्मानित किया जा रहा है। यह उनकी रचनात्मक पहचान और क्षमता को दिखाता है।