'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में होगी डॉली जावेद की एंट्री, बेबाक अंदाज से शो में लगेगा ड्रामे का तड़का

उर्फी जावेद की बहन और रियलिटी टीवी पर अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर डॉली जावेद अब ‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन में नजर आ सकती हैं। उनकी एंट्री से शो में जबरदस्त ड्रामा और कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिल सकते हैं, वहीं इस बार वीरेंद्र सहवाग शो को होस्ट करते नजर आएंगे। पिछले सीजन को बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था।