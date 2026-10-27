टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी के बाद मौजूद व्लॉगर्स रातों-रात हुए मशहूर, पर अब सता रहा खौफ

इस गोलीबारी के बाद सलमा के फॉलोअर्स 2,000 से बढ़कर करीब 10,000 हो गए, लेकिन वह मानती हैं कि उन्हें आगे क्या होगा, इसकी चिंता सता रही है।

उन्होंने कहा, "समझ नहीं आ रहा कि खुशी मनाऊं या गम मनाऊं।" किशन ने पूरी घटना को कैमरे में कैद किया, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अपने वीडियो से कोई कमाई नहीं हुई।

इस डरावनी घटना की वजह से ऑल स्टार्स फ़ुटबॉल क्लब ने जुहू के जमनाबाई नरसी स्कूल ग्राउंड में अपने मैच फिलहाल रोक दिए हैं।

इससे पता चलता है कि इस तरह के खतरे व्यक्तिगत सुरक्षा और क्रिएटर्स दोनों के लिए ही कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।