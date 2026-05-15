योगराज सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ में FIR दर्ज

क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पर FIR, सीरीज 'लुक्खे' से जुड़ा है मामला

लेखन ज्योति सिंह 03:11 pm May 15, 202603:11 pm

क्या है खबर?

पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनके खिलाफ चंडीगढ़ के एक पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही माफी मांगने की मांग हुई है। पूरा मामला वेब सीरीज 'लुक्खे' से जुड़ा हुआ है, जो 8 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। इसमें राशि खन्ना, पलक तिवारी, लक्षवीर सिंह सरन और मशहूर रैपर किंग जैसे सितारे शामिल हैं। इसकी कहानी चंडीगढ़ के रैप कल्चर पर आधारित है।