क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पर FIR, सीरीज 'लुक्खे' से जुड़ा है मामला

क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पर FIR, सीरीज 'लुक्खे' से जुड़ा है मामला
क्या है खबर?
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनके खिलाफ चंडीगढ़ के एक पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही माफी मांगने की मांग हुई है। पूरा मामला वेब सीरीज 'लुक्खे' से जुड़ा हुआ है, जो 8 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। इसमें राशि खन्ना, पलक तिवारी, लक्षवीर सिंह सरन और मशहूर रैपर किंग जैसे सितारे शामिल हैं। इसकी कहानी चंडीगढ़ के रैप कल्चर पर आधारित है।
आराेप
योगराज सिंह पर लगाया गया ये आरोप
चंडीगढ़ के एक वकील उज्ज्वल भसीन ने योगराज पर सीरीज के जरिए महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाया है। IANS से बातचीत में उन्होंने कहा, "उनके (योगराज) बयान उन महिलाओं की ओर इशारा करते हैं जो काम पर जाती हैं और घर लौटने पर परिवार के लिए खाना बनाती हैं। माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां, सभी परिवार की देखभाल करती हैं। इसलिए मैंने चंडीगढ़ SSP के पास शिकायत दर्ज कराई है। मेरा मानना है जल्द कार्रवाई होगी।"
टिप्पणी
वायरल क्लिप के बाद मामले ने पकड़ा तूल
उन्होंने आगे कहा, "बेहद हैरानी की बात है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकार चंडीगढ़ पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं। उस किरदार को निभाने वाली महिला गुरबानी कौर हैं। लोगों की भावनाएं इस नाम से जुड़ी हुई हैं।" NDTV के मुताबिक, सोशल मीडिया पर 'लुक्खे' का एक क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें योगराज को कहते सुना गया, "जनानी दिन में चूल्हे पे, रात को..." इसी टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए FIR दर्ज कराई गई है।