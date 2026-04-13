हरियाणवी गायक मासूम शर्मा मुश्किल में, दर्ज हुई FIR; जानिए मामला

हरियाणा के मशहूर लोक गायक मासूम शर्मा कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उन पर एक सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। मामले में उनके खिलाफ डालनवाला पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, यह कार्यक्रम 10 अप्रैल को देहरादून के DAV (पीजी) कॉलेज में आयोजित किया गया था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

आरोप छात्रों और आम जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप शिकायतकर्ता, प्रांचल नौनी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान गायक की टिप्पणियों ने वहां मौजूद छात्रों और आम जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया, जिसमें अश्लील गाने, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना, किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने के इरादे से शब्द या कार्य करना शामिल है। देहरादून पुलिस ने FIR की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून के अनुसार जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

माफी गायक ने मांगी माफी उधर गायक ने माफी मांगते हुए कहा, "मैं 11 तारीख के कॉन्सर्ट में देहरादून आया था। मुझे देवभूमि के अपने भाइयों से बहुत प्यार है, लेकिन उस कार्यक्रम में इतना प्यार था लोगों का। उस समर्थन को देखकर मेरा गुस्सा निकला, क्योंकि 2 दिन से एक गैंगस्टर मेरे पीछे पड़ा था। वो हरियाणा से मेरा पीछा करते हुए देहरादून आ गया। मैं बहुत गुस्से में था। किसी भी भाई या बहन को बुरा लगा, ताे मैं उनसे माफी मांगता हूं।"

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