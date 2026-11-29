यूनिवर्सिटी शो में ये क्या कर बैठे भुवन बाम?

भुवन बाम पर FIR, शो का वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल; अश्लील हरकत का आरोप

लेखन नेहा शर्मा 07:28 pm Nov 29, 202607:28 pm

क्या है खबर?

वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में हुए 'लवारी' शो के दौरान कथित अश्लील हरकत और आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में अभिनेता और यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक, कार्यक्रम के वीडियो वायरल होने के बाद ये विवाद खड़ा हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। आरोप है कि शो के दौरान भुवन ने आपत्तिजनक बात कही और पानी की बोतल से भद्दी हरकत की। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।