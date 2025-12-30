रीमा दास को 'विलेज रॉकस्टार्स 2' के लिए न्यूयॉर्क वुमन फिल्म एंड टेलीविजन से मिला सम्मान
क्या है खबर?
भारतीय फिल्म निर्माता रीमा दास के नाम पर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म 'विलेज रॉकस्टार्स 2' साल 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें न्यूयॉर्क वुमन इन फिल्म एंड टेलीविजन (NYWIFT) द्वारा सम्मानित किया गया है। बताया जाता है कि रीमा को यह पुरस्कार 'एक्सीलेंस इन डायरेक्टिंग' कैटेगरी के तहत दिया गया है। उनके अलावा, इस सम्मान में अन्य 10 अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों का नाम भी शामिल है।
प्रतिक्रिया
पुरस्कार मिलने पर निर्देशक ने दी प्रतिक्रिया
रीमा ने इस सम्मान को "बेहद महत्वपूर्ण" बताया है। उन्होंने कहा, "'विलेज रॉकस्टार्स 2' के लिए यह सम्मान पाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे न सिर्फ एक व्यक्तिगत सम्मान मानती हूं, बल्कि यह इस बात की पुष्टि भी है कि भारत की कहानियां, ईमानदारी और वास्तविक अनुभवों के साथ बताई जाएं तो सीमाओं को पार कर सकती हैं।" किम जिसिओक पुरस्कार से सम्मानित फिल्म 'विलेज रॉकस्टार्स 2' का वर्ल्ड प्रीमियर, बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2024 में हुआ था।
सम्मान
इन फिल्मकारों को भी मिला सम्मान
NYWIFT ने सुजाना हर्बर्ट को फिल्म 'नैचेज' के लिए, चेरियन डाबिस को 'ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू, शोनाली बोस को 'ए फ्लाई ऑन द वॉल और राहेल इम्माराज को 'एन अनक्वाइट माइंड' के लिए सम्मानित किया है। एलेना न्यूमैन को 'लुकिंग अप', कर्स्टन कार्लहुबर को 'आफ्टर ऑल' और लिसा कनिंघम को 'मी पीरियड' के लिए सम्मान मिला। 'कटिंग थ्रू रॉक्स' के लिए सारा खाकी-मोहम्मदरेजा एनी, 'माइल्स अवे' के लिए जैकी क्विनोन्स और 'द फ्लोटर्स' के लिए राहेल इजराइल सम्मानित हुईं।