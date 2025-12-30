रीमा दास को 'विलेज रॉकस्टार्स 2' के लिए न्यूयॉर्क वुमन फिल्म एंड टेलीविजन से मिला सम्मान

प्रतिक्रिया

पुरस्कार मिलने पर निर्देशक ने दी प्रतिक्रिया

रीमा ने इस सम्मान को "बेहद महत्वपूर्ण" बताया है। उन्होंने कहा, "'विलेज रॉकस्टार्स 2' के लिए यह सम्मान पाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे न सिर्फ एक व्यक्तिगत सम्मान मानती हूं, बल्कि यह इस बात की पुष्टि भी है कि भारत की कहानियां, ईमानदारी और वास्तविक अनुभवों के साथ बताई जाएं तो सीमाओं को पार कर सकती हैं।" किम जिसिओक पुरस्कार से सम्मानित फिल्म 'विलेज रॉकस्टार्स 2' का वर्ल्ड प्रीमियर, बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2024 में हुआ था।