'एंटीलिया' वेब सीरीज का सपना अधूरा छोड़ गए संजय गुप्ता, इन सुपरस्टार्स को करने वाले थे

संजय की योजना थी कि इस वेब सीरीज में अनिल कपूर को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया जाए, नसीरुद्दीन शाह ब्यूरोक्रेट की भूमिका में हों और अक्षय खन्ना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल करें।

जब 57 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, तब यह प्रोजेक्ट बस शुरुआती दौर में ही था। संजय 'कांटे' और 'शूटआउट एट वडाला' जैसी अपनी फिल्मों के लिए पहचाने जाते थे।

वह असली घटनाओं को बड़ी गहराई और बारीकी से पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते थे। 32 साल के अपने फिल्मी सफर में कहानी कहने का उनका यह खास अंदाज ही उन्हें सबसे अलग बनाता था।