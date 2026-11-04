'एंटीलिया' वेब सीरीज का सपना अधूरा छोड़ गए संजय गुप्ता, इन सुपरस्टार्स को करने वाले थे
30 अक्टूबर, 2026 को अचानक दुनिया से चले जाने से पहले निर्देशक संजय गुप्ता अपनी पहली वेब सीरीज बनाने की तैयारी में जोर-शोर से लगे थे।
संजय का सपना था कि वह 2021 के एंटीलिया मामले को बेहद अच्छे तरीके से पेश करें। मुंबई के सबसे चर्चित असली मामलों में से एक था यह वाकया।
संजय चाहते थे अनिल, नसीरुद्दीन और अक्षय हों कास्ट
संजय की योजना थी कि इस वेब सीरीज में अनिल कपूर को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया जाए, नसीरुद्दीन शाह ब्यूरोक्रेट की भूमिका में हों और अक्षय खन्ना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल करें।
जब 57 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, तब यह प्रोजेक्ट बस शुरुआती दौर में ही था। संजय 'कांटे' और 'शूटआउट एट वडाला' जैसी अपनी फिल्मों के लिए पहचाने जाते थे।
वह असली घटनाओं को बड़ी गहराई और बारीकी से पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते थे। 32 साल के अपने फिल्मी सफर में कहानी कहने का उनका यह खास अंदाज ही उन्हें सबसे अलग बनाता था।