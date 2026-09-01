राम गोपाल वर्मा का AI पर बड़ा खुलासा, बोले- 2026 तक सिनेमा में आएगा 'तूफानी' बदलाव

राम का यह भी मानना है कि AI फिल्म बनाने वालों को शूटिंग लोकेशन की समस्याओं या शूटिंग चरण के टकराव जैसे आम झंझटों से बचा सकता है।

उनके हिसाब से, AI की मदद से एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स और साउंड मिक्सिंग जैसे काम शायद जल्द ही एक साथ हो पाएंगे, जिससे सब कुछ तेज़ और बेहतर होगा।

इसके अलावा, उन्हें उम्मीद है कि AI आखिरकार डेवलपमेंट हेल (जहां प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं) को खत्म कर देगा।

इससे फिल्मों को सिर्फ परमिशन के लिए प्रेजेंटेशन नहीं बनाने पड़ेंगे, बल्कि वे सीधे बनकर दर्शकों के सामने आ सकेंगी।