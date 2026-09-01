राम गोपाल वर्मा का AI पर बड़ा खुलासा, बोले- 2026 तक सिनेमा में आएगा 'तूफानी' बदलाव
फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फिल्म बनाने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है।
उनका अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक प्रोडक्शन स्वार्म (यानी AI एजेंट्स की टीमें) पटकथा के कई अलग-अलग वर्जन बना और परख पाएंगी।
ये टीमें जरूरत, तनाव, किरदारों की सच्चाई और नतीजों जैसी चीजों को तब तक ठीक करती रहेंगी, जब तक कहानी में वो दमदार बात न आ जाए।
राम के मुताबिक, AI फिल्म निर्माण को और आसान बना सकता है
राम का यह भी मानना है कि AI फिल्म बनाने वालों को शूटिंग लोकेशन की समस्याओं या शूटिंग चरण के टकराव जैसे आम झंझटों से बचा सकता है।
उनके हिसाब से, AI की मदद से एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स और साउंड मिक्सिंग जैसे काम शायद जल्द ही एक साथ हो पाएंगे, जिससे सब कुछ तेज़ और बेहतर होगा।
इसके अलावा, उन्हें उम्मीद है कि AI आखिरकार डेवलपमेंट हेल (जहां प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं) को खत्म कर देगा।
इससे फिल्मों को सिर्फ परमिशन के लिए प्रेजेंटेशन नहीं बनाने पड़ेंगे, बल्कि वे सीधे बनकर दर्शकों के सामने आ सकेंगी।
राम ने कहा, आखिर में कहानी ही सबसे खास होगी
इन बदलावों को लेकर राम बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जैसे-जैसे AI से विजुअल्स बनाना आसान हो जाएगा, तब दर्शकों का दिल जीतने के लिए एक बेहतरीन कहानी सुनाने का तरीका ही भविष्य में सबसे अहम होगा।