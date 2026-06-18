राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म पर अपडेट

राम गोपाल वर्मा चले पुरानी राह, मुठभेड़ विशेषज्ञ दया नायक की बायोपिक लाने की तैयारी?

लेखन ज्योति सिंह 08:40 pm Jun 18, 202608:40 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा अपनी अगली परियोजना को लेकर चर्चा में हैं। ताजा अपडेट है कि वह मुंबई के इतिहास पर आधारित एक और क्राइम ड्रामा फिल्म बनाने में जुट सकते हैं। पहले भी वह 'सत्या' और 'कंपनी' के जरिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड और अपराध जगत को फिल्मी पर्दे पर दिखा चुके हैं। मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्मा मुंबई मुठभेड़ विशेषज्ञ दया नायक की जिंदगी पर आधारित फिल्म के निर्देशन के लिए बातचीत कर रहे हैं।