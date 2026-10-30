राम गोपाल वर्मा को कानूनी नोटिस

राम गोपाल वर्मा को आखिरी चेतावनी, 29 करोड़ का बकाया न चुकाने पर होगी बड़ी कार्रवाई

लेखन नेहा शर्मा 09:49 am Oct 30, 202609:49 am

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा 29.67 करोड़ रुपये के पुराने बकाए को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। प्रोडक्शन हाउस 'एक्लाटेंट फिल्म्स' ने उन्हें नोटिस जारी कर पूरी रकम चुकाने का अल्टीमेटम दिया है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान न होने पर वे निर्देशक की आगामी फिल्मों, राइट्स और कमाई पर कानूनी दावा ठोकेंगे। साथ ही निर्माताओं ने इंडस्ट्री को बिना NOC उनके साथ काम या लेनदेन न करने की नसीहत दी है।