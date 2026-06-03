83 की उम्र में भी मार्टिन स्कोर्सेसे का धमाका, AI को बताया 'रचनात्मक आजादी' का नया जरिया
मार्टिन स्कोर्सेसे, जो 'गुडफेलस' और 'टैक्सी ड्राइवर' जैसी मशहूर फिल्मों के पीछे के दिग्गज डायरेक्टर हैं, 83 साल की उम्र में एक नई शुरुआत कर रहे हैं।
उन्होंने ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स नाम की एक AI कंपनी में सलाहकार के तौर पर जुड़ने का फैसला किया है। अब मार्टिन अपनी अगली फिल्म के लिए FLUX AI टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वे अपने सीन को जल्दी स्टोरीबोर्ड कर सकें।
उनके हिसाब से यह तरीका उन्हें 'क्रिएटिवली फ्रीइंग' यानी रचनात्मक रूप से आजाद महसूस कराता है। इससे वे सीन को जल्दी विजुअलाइज कर पाते हैं, फिल्म की क्वालिटी भी बनी रहती है और इससे बहुत सारा समय भी बच जाता है।
मार्टिन का मानना है कि AI से बढ़ेगी फिल्मों की क्रिएटिविटी
मार्टिन का मानना है कि AI आने वाले समय में फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में वे कोई नए नहीं हैं (याद कीजिए 'द आयरिशमैन' में अभिनेता को जवान दिखाने वाला तरीका)।
उन्होंने बताया कि FLUX AI टूल के जरिए 'गुडफेलस' के मशहूर कोपाकबाना सीन जैसे मुश्किल शॉट्स को प्लान करना कितना आसान हो सकता था।
जहां कुछ निदेशक AI को लेकर सतर्क हैं, वहीं मार्टिन का मानना है कि AI रचनात्मकता को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे और बढ़ावा देगा।