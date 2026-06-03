83 की उम्र में भी मार्टिन स्कोर्सेसे का धमाका, AI को बताया 'रचनात्मक आजादी' का नया जरिया मनोरंजन Jun 03, 2026

मार्टिन स्कोर्सेसे, जो 'गुडफेलस' और 'टैक्सी ड्राइवर' जैसी मशहूर फिल्मों के पीछे के दिग्गज डायरेक्टर हैं, 83 साल की उम्र में एक नई शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स नाम की एक AI कंपनी में सलाहकार के तौर पर जुड़ने का फैसला किया है। अब मार्टिन अपनी अगली फिल्म के लिए FLUX AI टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वे अपने सीन को जल्दी स्टोरीबोर्ड कर सकें।

उनके हिसाब से यह तरीका उन्हें 'क्रिएटिवली फ्रीइंग' यानी रचनात्मक रूप से आजाद महसूस कराता है। इससे वे सीन को जल्दी विजुअलाइज कर पाते हैं, फिल्म की क्वालिटी भी बनी रहती है और इससे बहुत सारा समय भी बच जाता है।