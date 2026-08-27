अभिनेत्री मधु ने निर्देशक कुकू कोहली को किया याद, जानिए क्या बोलीं?
फिल्म 'फूल और कांटे' से अजय देवगन को फिल्मी दुनिया में लाने वाले मशहूर निर्देशक कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है।
IMPPA अध्यक्ष अभय सिन्हा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए इसे दुखद और चौंकाने वाला बताया है।
कुकू ने बनाई हैं ये फिल्में
अपने पीछे कुकू पत्नी अरुणा ईरानी और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। उन्होंने 1990 और 2000 के शुरुआती दशक में कई फिल्मों का निर्देशन किया था, जिनमें 'सुहाग' और 'ये दिल आशिकाना' जैसी फिल्में शामिल हैं।
अभिनेत्री मधु ने उन्हें याद करते हुए बताया कि कुकू जी ऐसे निर्देशकों में से एक थे जिनके साथ काम करना बेहद आसान था। उनका सहज स्वभाव सेट पर हमेशा पारिवारिक माहौल बना देता था।
कुकू की विरासत उन कलाकारों के करियर में हमेशा जिंदा रहेगी जिन्हें उन्होंने आगे बढ़ाया और उन फिल्मों में भी जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी के लिए बॉलीवुड को संवारा।