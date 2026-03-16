ऑस्कर 2026: इस फिल्म ने जीते सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार, OTT पर कहां देखें?

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OTT पर कहां देखें यह फिल्म?

'वन बैटल आफ्टर अनदर' सितंबर, 2025 में रिलीज हुई थी। फिल्म में डिकैप्रियो, शॉन पेन, बेनीसियो डेल टोरो, टेयाना टेलर, रेजिना हॉल और चेस इन्फिनिटी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 1,700 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया। आप इस फिल्म को जियोहॉटस्टार पर अंग्रेजी भाषा में देख सकते हैं। फिलहाल यह फिल्म हिंदी में उपलब्ध नहीं है।