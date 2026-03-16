पॉल थॉमस एंडरसन बने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

ऑस्कर 2026: पॉल थॉमस एंडरसन बने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इस फिल्म के लिए मिला पुरस्कार

लेखन ज्योति सिंह 08:50 am Mar 16, 202608:50 am

क्या है खबर?

98वें एकेडमी अवार्ड्स के मंच पर मशहूर निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन ने बाजी मार ली है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के खिताब पर आखिरकार कब्जा जमा लिया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' में बेहतरीन निर्देशन के लिए दिया गया है। पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के विजेता क्रिस्टोफर नोलन ने अपने हाथों से पॉल को ऑस्कर दिया जाे इस भव्य समारोह के सबसे यादगार पलों में से एक रहा।