ऑस्कर 2026: पॉल थॉमस एंडरसन बने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इस फिल्म के लिए मिला पुरस्कार
क्या है खबर?
98वें एकेडमी अवार्ड्स के मंच पर मशहूर निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन ने बाजी मार ली है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के खिताब पर आखिरकार कब्जा जमा लिया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' में बेहतरीन निर्देशन के लिए दिया गया है। पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के विजेता क्रिस्टोफर नोलन ने अपने हाथों से पॉल को ऑस्कर दिया जाे इस भव्य समारोह के सबसे यादगार पलों में से एक रहा।
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पॉल थॉमस ने जीता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर
Congratulations on your win for Best Directing, Paul Thomas Anderson! #Oscars pic.twitter.com/AX49UjWvus— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
टक्कर
इन निर्देशकों के साथ थी पॉल की टक्कर
ऑस्कर जीतने के लिए निर्देशक पॉल ने सिनेमा जगत के इन दिग्गज निर्देशकों को पीछे छोड़ा है। इसमें पहला नाम रेयान कूगलर का है, जिन्हें फिल्म 'सिनर्स' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन मिला था। दूसरा नाम क्लो झाओ का है, जिन्हें फिल्म 'हैमनेट' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन मिला था। तीसरा नाम जोआचिम ट्रायर है, जिन्हें फिल्म 'सेंटीमेंटल वैल्यू' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन मिला था। वहीं, चौथे नंबर पर फिल्म 'F1' के लिए जोसेफ कोसिंस्की थे।
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यहां देखिए पोस्ट
lol at Teyana Taylor almost tackling Paul Thomas Anderson and Nicole Kidman after One Battle After Another won Best Picture at the Oscars pic.twitter.com/IPu6WBE0uH— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026