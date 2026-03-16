ऑस्कर 2026: सीन पेन और एमी मैडिगन ने जीते खिताब

ऑस्कर 2026: सीन पेन बने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, एमी मैडिगन ने भी जीता खिताब

लेखन Manoj Panchal 07:06 am Mar 16, 202607:06 am

क्या है खबर?

दिग्गज हॉलीवुड अभिनेत्री एमी मैडिगन ने अपनी फिल्म 'वेपन्स' के लिए 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री' का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। उधर दिग्गज अभिनेता सीन पेन ने फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' में अपने दमदार अभिनय के लिए 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता' का ऑस्कर जीता है। इस साल ऑस्कर समारोह में पहली बार 'सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग' की श्रेणी को भी शामिल किया गया और ये पुरस्कार फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए कैसांद्रा कुलुकुंडिस ने अपने नाम किया।