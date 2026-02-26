फिल्म 'हंसी तो फंसी' फिर देगी सिनेमाघरों में दस्तक, जानिए कब होगी रिलीज

रिलीज

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'हंसी तो फंसी' 6 मार्च, 2026 को दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह एक अनोखी प्रेम कहानी है जो विचित्रता, उथल-पुथल और दिल को छू लेने वाली भावनाओं से भरपूर है। दर्शकों को न सिर्फ इसकी कहानी भाती है, बल्कि इसके गाने भी लोगों के दिलों के बेहद करीब हैं। फिल्म के एक डायलॉग में, परिणीति का टंग ट्विस्टर भी खूब लोकप्रिय हुआ था जिसपर आज भी इंस्टा रील्स बनती हैं।