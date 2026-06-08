पुराना गाना, नया अंदाज; वरुण धवन-मृणाल ठाकुर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल मनोरंजन Jun 08, 2026

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का मशहूर गाना अब एक नए अवतार में आ गया है। इस नए रूप में रंगीन विजुअल्स और गाने का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है।

यह रीमिक्स पुराने गाने की यादें तो ताजा करता है, साथ ही फैंस को कुछ नया भी परोस रहा है। दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह पुराने दौर के बॉलीवुड और आज की ऊर्जा के बीच शानदार तालमेल बिठा रहा है।