दिवाली पर सिनेमाई संग्राम, 'गॉडजिला' और 'रामायण' में कौन जीतेगा बॉक्स ऑफिस की जंग?
इस दिवाली, सिनेमाघरों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। 'गॉडजिला माइनस जीरो' और 'रामायण' जैसी दो बड़ी फिल्में दिवाली के आसपास ही रिलीज होने वाली हैं।
ताकाशी यामाजाकी के निर्देशन में बनीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' की कहानी 1949 के जापान पर आधारित है। यह एक खास फिल्म है क्योंकि इसे IMAX फॉर्मेट में शूट किया गया है, जो ऐसा करने वाली पहली जापानी फिल्म बन गई है। यह जापान और अमेरिका में एक साथ रिलीज की जाएगी। वहीं, नितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल में नजर आएंगे।
'गॉडजिला माइनस जीरो' और 'रामायण' का बजट
'गॉडजिला माइनस जीरो' कम बजट में बनी फिल्म है, जिसका खर्चा 125 करोड़ से भी कम है। फिल्ममेकर्स ने बजट को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। दूसरी ओर, 'रामायण' को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा, जिसका कुल बजट 4,150 करोड़ का है। इस फिल्म का मकसद दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचना और साथ ही खास IMAX स्क्रीन पर अपनी जगह बनाना है।
नवंबर में और भी फिल्में रिलीज होने वाली हैं
सिर्फ दिवाली तक ही नहीं, नवंबर के पूरे महीने में कई और बड़ी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं। 6 नवंबर को 'द कैट इन द हैट' आएगी, और फिर 20 नवंबर को 'द हंगर गेम्स: सनराइज ऑन द रीपिंग' रिलीज होगी। फिल्म प्रेमियों के लिए यह महीना वाकई बेहद रोमांचक रहेगा।