दिवाली पर सिनेमाई संग्राम, 'गॉडजिला' और 'रामायण' में कौन जीतेगा बॉक्स ऑफिस की जंग? मनोरंजन Apr 15, 2026

इस दिवाली, सिनेमाघरों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। 'गॉडजिला माइनस जीरो' और 'रामायण' जैसी दो बड़ी फिल्में दिवाली के आसपास ही रिलीज होने वाली हैं।

ताकाशी यामाजाकी के निर्देशन में बनीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' की कहानी 1949 के जापान पर आधारित है। यह एक खास फिल्म है क्योंकि इसे IMAX फॉर्मेट में शूट किया गया है, जो ऐसा करने वाली पहली जापानी फिल्म बन गई है। यह जापान और अमेरिका में एक साथ रिलीज की जाएगी। वहीं, नितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल में नजर आएंगे।