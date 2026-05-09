FIFA विश्व कप 2026: प्रिंस विलियम की मौजूदगी में कैटी पेरी संग धूम मचाएंगी नोरा फतेही

FIFA विश्व कप 2026 के उद्घाटन समारोह में डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही का जलवा देखने को मिलेगा। टोरंटो में होने वाले इस बड़े कार्यक्रम में नोरा मशहूर अतंरराष्ट्रीय गायिका कैटी पेरी के साथ परफॉर्म करेंगी। इस खास मौके पर प्रिंस विलियम भी मौजूद रहेंगे। नोरा के अलावा इस इवेंट में दुनियाभर के कई बड़े सितारे अपना हुनर दिखाएंगे। ये नोरा के करियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

धूम 12 जून को दुनिया देखेगी नोरा का जलवा FIFA विश्व कप 2026 का उद्घाटन समारोह 12 जून, 2026 को कनाडा के टोरंटो स्थित BMO फील्ड में आयोजित किया जाएगा, जहां नोरा अपने डांस का जलवा बिखेरेंगी। FIFA द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नोरा इस वैश्विक मंच पर अकेले नहीं, बल्कि दुनियाभर के दिग्गज कलाकारों की एक विशेष सूची में शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े खेल और मनोरंजन मंच पर नोरा की ये मौजूदगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता को एक नई पहचान देगी।

लोकप्रियता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी नोरा की साख इस उद्घाटन समारोह के लिए भी दुनियाभर के संगीत दिग्गजों की एक दमदार सूची तैयार की गई है। इस भव्य आयोजन में कैटी पेरी, लीसा, फ्यूचर, अनीता, रेमा और टायला जैसे अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार्स अपनी परफॉर्मेंस से समां बांधेंगे। इन दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 को संगीत, संस्कृति और मनोरंजन का एक अद्भुत संगम बना देगी। इस सूची में नोरा का शामिल होना उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कद और उनकी जबरदस्त ग्लोबल फैन फॉलोइंग को दर्शाता है।

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जगह नोरा को दूसरी बार FIFA विश्व कप के बड़े मंच पर मिली जगह वैश्विक मंच पर नोरा की वापसी ये साफ दर्शाती है कि एक ऐसी परफॉर्मर के रूप में उनकी मांग लगातार बढ़ रही है, जो संगीत, डांस और स्टेज शो के भव्य प्रदर्शन को एक साथ पिरोने में माहिर हैं। इसी खूबी की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बार-बार इतने बड़े मंचों के लिए चुना जा रहा है। इससे पहले 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दुनियाभर में अमिट छाप छोड़ी थी।

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