स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप, मैडोना-BTS ने मचाया धमाल
स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर 2026 FIFA वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। यह मैच बेहद तनावपूर्ण था और अतिरिक्त समय तक चला।
आखिर में फेरान टोरेस ने वह निर्णायक गोल दागकर स्पेन को जीत दिला दी। पूरा कार्यक्रम सिर्फ खेल का ही नहीं, बल्कि एक शानदार कंसर्ट का भी अहसास दे रहा था।
इसका बड़ा श्रेय 27 मिनट के उस हाफटाइम शो को जाता है, जिसमें मैडोना, BTS, कोल्डप्ले, शकीरा (अपने नए एंथम डाई डाई के साथ) और जस्टिन बीबर जैसे सितारों ने प्रदर्शन किया।
डोनाल्ड ट्रम्प को करना पड़ा दर्शकों की हूटिंग का सामना
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हेलीकॉप्टर से धमाकेदार एंट्री ली। उनकी इस एंट्री की वजह से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई।
परिणामस्वरूप, स्टेडियम के अंदर जाने के लिए प्रशंसकों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। पुरस्कार समारोह के दौरान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और फीफा प्रेसिडेंट जियानी इंफेंटिनो, दोनों को ही दर्शकों की हूटिंग (बू) का सामना करना पड़ा।
अपना मेडल लेते समय अर्जेंटीना के डिफेंडर क्रिश्चियन रोमेरो ने चुपचाप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हाथ नहीं मिलाया।