स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप, मैडोना-BTS ने मचाया धमाल

स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर 2026 FIFA वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। यह मैच बेहद तनावपूर्ण था और अतिरिक्त समय तक चला।

आखिर में फेरान टोरेस ने वह निर्णायक गोल दागकर स्पेन को जीत दिला दी। पूरा कार्यक्रम सिर्फ खेल का ही नहीं, बल्कि एक शानदार कंसर्ट का भी अहसास दे रहा था।

इसका बड़ा श्रेय 27 मिनट के उस हाफटाइम शो को जाता है, जिसमें मैडोना, BTS, कोल्डप्ले, शकीरा (अपने नए एंथम डाई डाई के साथ) और जस्टिन बीबर जैसे सितारों ने प्रदर्शन किया।