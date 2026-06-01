अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में हुई इस अभिनेत्री की एंट्री

'राका' में ये सितारे आएंगे नजर

फेमिना ने बताया कि 'डिस्को' की शूटिंग खत्म होते ही उन्हें 'राका' का ऑफर मिला था। उन्होंने इसे अपनी 'डिस्को' फिल्म के बाद मिले एक बड़े अवसर के तौर पर देखा, हालांकि, 'राका' में उनकी भूमिका काफी छोटी है। फिल्म में अर्जुन कई अलग-अलग और दमदार लुक्स में दिखाई देंगे।

यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मृणाल ठाकुर, जान्हवी कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे कई बड़े सितारे भी नजर आ सकते हैं।

फिल्म का प्रोडक्शन जारी है, जिससे यह भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।