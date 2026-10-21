'रामायण' के दूसरे भाग पर कुंभकरण बने फैसल मलिक बोले- हॉलीवुड भूल जाओगे

फैसल ने 'रामायण' को एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया, क्योंकि इसमें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के टैलेंट का शानदार मेल है।

इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स DNEG द्वारा तैयार किए गए हैं, जबकि हंस जिमर और एआर रहमान ने इसका संगीत दिया है।

यह फिल्म 2 हिस्सों में आएगी, पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा और दूसरा भाग दिवाली 2027 पर दस्तक देगा।

यह दुनिया भर में कई भाषाओं में रिलीज होगी। दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए इसकी IMAX स्क्रीनिंग भी की जाएगी।