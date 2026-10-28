प्रभास की 'फौजी' के टीजर पर बवाल, सुभाष चंद्र बोस के परपोते पहुंचे सरकार के पास

निर्माताओं ने 23 अक्टूबर को प्रभास के जन्मदिन पर 'फ़ौजी' का 'फ़ाइल नंबर 25' वीडियो जारी किया।

1942 के बर्लिन की पृष्ठभूमि वाले इस वीडियो में हिटलर भारत की गुलामी की बात करता है, जिस पर नेताजी एक भारतीय जासूस का जिक्र करते हैं।

नेताजी बताते हैं कि इस जासूस ने अंग्रेजों के खिलाफ जापान की मदद की और भगवद्गीता से प्रेरित गुप्त कोड बनाया। अंत में प्रभास गोलियां चलाते दिखते हैं। इसी काल्पनिक सीन पर विवाद खड़ा हुआ है।