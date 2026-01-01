'डॉन 3' में कलाकारों के आने-जाने का सिलसिला जारी, अब निर्माता लगाएंगे ये नया दांव
क्या है खबर?
फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को फ्लोर पर उतरने के लिए कई साल से संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले 'धुरंधर' अभिनेता रणवीर सिंह ने इसे दरकिनारे कर दिया। अब विक्रांत मैसी और कियारा आडवाणी के बाहर होने की चर्चा ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। फिल्म में लगातार हो रहे इन बदलावों के बीच नई एक जानकारी सामने आई है। चर्चा है कि निर्माता, विक्रांत की जगह रजत बेदी पर दांव लगाने की तैयारी में हैं।
अपडेट
विक्रांत की जगह ले सकते हैं रजत
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, फरहान ने 'डॉन 3' में रजत को कास्ट करने में दिलचस्पी दिखाई है। वह फिल्म में विक्रांत की जगह ले सकते हैं। एक सूत्र ने कहा, "फरहान, रजत को उस अहम किरदार के लिए लेने की सोच रहे हैं जिसके लिए मूल रूप से विक्रांत को चुना गया था। अभिनेता-निर्माता ने इस बारे में औपचारिक बातचीत कर ली है और दोनों जनवरी के मध्य में मुंबई स्थित कार्यालय में मिलने की योजना बना रहे हैं।"
वजह
विक्रांत के फिल्म छोड़ने की वजह
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रांत ने 'डॉन 3' में अपने किरदार से खुश न होकर इससे किनारा कर लिया है। उन्होंने फिल्म में एक बदलाव की जरूरत और किरदार में गहराई की कमी की वजह से यह फैसला लिया है। उधर, आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से रजत ने दोबारा खुद को बॉलीवुड में स्थापित किया है। अब देखना होगा कि वह इस लंबित परियोजना का हिस्सा बनते हैं या नहीं।