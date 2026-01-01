'डॉन 3' पर आया नया अपडेट

'डॉन 3' में कलाकारों के आने-जाने का सिलसिला जारी, अब निर्माता लगाएंगे ये नया दांव

लेखन ज्योति सिंह 10:22 pm Jan 01, 202610:22 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को फ्लोर पर उतरने के लिए कई साल से संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले 'धुरंधर' अभिनेता रणवीर सिंह ने इसे दरकिनारे कर दिया। अब विक्रांत मैसी और कियारा आडवाणी के बाहर होने की चर्चा ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। फिल्म में लगातार हो रहे इन बदलावों के बीच नई एक जानकारी सामने आई है। चर्चा है कि निर्माता, विक्रांत की जगह रजत बेदी पर दांव लगाने की तैयारी में हैं।