फरहान अख्तर ने खोला 'मिर्जापुर: द मूवी' बनाने का राज

'मिर्जापुर' सीरीज को फिल्म के रूप में क्याें लाए फरहान अख्तर? खुद बताया ये कारण

लेखन ज्योति सिंह 04:00 pm Nov 10, 202604:00 pm

क्या है खबर?

अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' सिनेमाघरों के बाद OTT पर तहलका मचा रही है। हाल ही में इसका प्रीमियर अमेजन प्राइम वीडियो पर किया गया है, जहां 'मिर्जापुर' सीरीज के 3 सीजन मौजूद हैं। फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर ने अपने प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था। एक बातचीत में उन्हाेंने बताया कि वह लोकप्रिय सीरीज को फिल्म के रूप में क्यों लेकर आए। उन्होंने इस फैसले के पीछे की वजह दर्शकों का प्यार बताया।