फरहान अख्तर ने 'डॉन 3' विवाद पर चुप्पी तोड़ी

'डॉन 3' विवाद पर फरहान अख्तर बोले- मैंने सबक लिया; इसे जरूर बनाना चाहूंगा

लेखन ज्योति सिंह 12:52 pm Apr 28, 202612:52 pm

क्या है खबर?

फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' लंबे समय से विवादों का हिस्सा बनी हुई है। जब से रणवीर सिंह ने परियोजना से अपने कदम पीछे खींचे, फिल्म का भविष्य अंधकारमय हो गया है। हालांकि, एक इंटरव्यू में फरहान ने माना कि यह परियोजना उनके लिए रचनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे उन "अविश्वसनीय कहानियों" में से एक बताया जिन्हें वह कहना चाहते हैं। इससे संकेत मिलता है कि 'डॉन 3' को अभी भी बंद नहीं किया गया है।