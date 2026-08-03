'ललकारा' से फरहान अख्तर की हुई छुट्टी, जानिए अब कौन लेगा उनकी जगह

फरहान की जगह अब सिद्धांत गुप्ता, जो 'जुबली' और 'इनसाइड एज' जैसी फिल्मों से जाने जाते हैं, आमिर के खास सहयोगी का किरदार निभाएंगे।

भले ही फरहान इसमें अभिनय नहीं कर रहे, फिर भी वे फिल्म के निर्माता के तौर पर इससे जुड़े रहेंगे। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और आमिर 'लगान' के बाद एक बार फिर इस फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं।

इसकी शूटिंग 1 अक्टूबर से मुंबई में शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इसमें कोई देरी नहीं होगी। फिल्म की कहानी पीयूष गुप्ता और नीरज सिंह ने लिखी है।