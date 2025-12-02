LOADING...
प्रियंका चोपड़ा वाली 'जी ले जरा' पर नहीं लगा ताला, फरहान अख्तर ने कर दी पुष्टि
फिल्म 'जी ले जरा' की फरहान अख्तर ने पुष्टि की

प्रियंका चोपड़ा वाली 'जी ले जरा' पर नहीं लगा ताला, फरहान अख्तर ने कर दी पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह
Dec 02, 2025
01:43 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्‌ट की फिल्म 'जी ले जरा' लंबे समय से चर्चा में है। फरहान अख्तर ने जब इस फिल्म की घोषणा की थी, उसके बाद से लोग इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी न किसी वजह से फिल्म अधर में लटकती रही और फिर पूरी तरह से बंद होने की अफवाह फैल गई। हालिया इंटरव्यू में फरहान ने आखिरकार इस अफवाह को खारिज कर दिया है।

पुष्टि

फरहान ने 'जी ले जरा' की पुष्टि की

ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान ने अपनी महिला प्रधान फिल्म 'जी ले जरा' के बनने की पुष्टि की है। उन्होंने साफ किया कि फिल्म अभी भी सक्रिय है, बस शेड्यूल की पिछली बाधाओं के चलते फिलहाल इसे रोक दिया गया है। इससे पहले फरहान ने रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डॉन 3' पर भी अपडेट साझा किया था। अभिनेता ने बताया था कि 'डॉन 3' को बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया है।

कारण

इन कारणों से फिल्म में हुई देरी

फिल्म 'जी ले जरा' का ऐलान कई साल पहले किया गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से इसके निर्माण में बांधा आती रही। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मालती मैरी जोनस के जन्म के बाद प्रियंका द्वारा इस फिल्म को छोड़ने की बात सामने आई। फिर अनुष्का शेट्‌टी को कास्ट करने की खबर, और कैटरीना द्वारा अन्य परियोजनाओं के चलते इस फिल्म को छोड़ने की खबरें आईं। खैर अब 'जी ले जरा' मूल कलाकारों के साथ वापसी करेगी।

