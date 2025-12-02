फिल्म 'जी ले जरा' की फरहान अख्तर ने पुष्टि की

प्रियंका चोपड़ा वाली 'जी ले जरा' पर नहीं लगा ताला, फरहान अख्तर ने कर दी पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 01:43 pm Dec 02, 202501:43 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्‌ट की फिल्म 'जी ले जरा' लंबे समय से चर्चा में है। फरहान अख्तर ने जब इस फिल्म की घोषणा की थी, उसके बाद से लोग इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी न किसी वजह से फिल्म अधर में लटकती रही और फिर पूरी तरह से बंद होने की अफवाह फैल गई। हालिया इंटरव्यू में फरहान ने आखिरकार इस अफवाह को खारिज कर दिया है।