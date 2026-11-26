फरदीन खान ने अपने लुक से उड़ाए सबके होश, राम गोपाल वर्मा की फिल्म में दिखेगा नया अवतार
राम गोपाल वर्मा की आने वाली फिल्म 'पुलिस कंपनी' में फरदीन खान का लुक इतना बदल गया है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है।
हल्के-फुल्के किरदारों के लिए जाने जाने वाले फरदीन ने इस बार एक बेहद गंभीर किरदार निभाने के लिए पूरी जान लगा दी है।
उनके जबरदस्त अभिनय के लिए प्रोडक्शन टीम ने उनकी खूब तारीफ की है। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे भी नजर आएंगे और यह मुंबई के मशहूर एनकाउंटर विशेषज्ञ दया नायक की सच्ची कहानी पर बनी है।
राम के निर्देशन में बनी 'पुलिस कंपनी' में मुख्य भूमिका में हैं हर्षवर्धन
राम के निर्देशन में और भूषण कुमार के प्रोडक्शन में बनी 'पुलिस कंपनी' दया नायक के जीवन के जरिए पुलिसिंग की दुनिया के कड़े सच को दिखाती है।
फिल्म में हर्षवर्धन मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन फरदीन का एकदम बदला हुआ लुक इसमें एक नया मोड़ लाता है।
उनके किरदार के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे क्राइम ड्रामा के प्रशंसकों के मन में उत्सुकता बनी हुई है कि आगे क्या होगा।