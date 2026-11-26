राम गोपाल वर्मा की आने वाली फिल्म 'पुलिस कंपनी' में फरदीन खान का लुक इतना बदल गया है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है।

हल्के-फुल्के किरदारों के लिए जाने जाने वाले फरदीन ने इस बार एक बेहद गंभीर किरदार निभाने के लिए पूरी जान लगा दी है।

उनके जबरदस्त अभिनय के लिए प्रोडक्शन टीम ने उनकी खूब तारीफ की है। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे भी नजर आएंगे और यह मुंबई के मशहूर एनकाउंटर विशेषज्ञ दया नायक की सच्ची कहानी पर बनी है।