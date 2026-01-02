नितिन गडकरी के घर सैर-सपाटा करने पहुंचीं फराह खान, 'गोबर से रंगी' दीवारें देख हुईं हैरान
क्या है खबर?
मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान आजकल अपने काम से ज्यादा व्लॉग को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनके व्लॉग ने उनके कुक दिलीप को भी लोकप्रिय बना दिया है, जिसके साथ वो हमेशा नए-नए सितारों के घर पहुंचती हैं। फराह के नए व्लॉग के मेहमान कोई और नहीं, बल्कि भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बने। कोरियोग्राफर ने अपने व्लॉग में दिखाया कि कैसे वो केंद्रीय मंत्री के घर 'गोबर से रंगी' दीवार देखकर हैरान रह गईं।
सवाल
गडकरी के सवाल का जवाब नहीं दे सकीं फराह
व्लॉग की शुरुआत दिल्ली में स्थित रेडिसन ब्लू होटल से हुई। यहां फराह ने प्रशंसकों को बताया कि आखिर वह इस शहर में क्यों थीं? इसके बाद दिलीप के साथ वो गडकरी के आवास पहुंचीं। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें अपना कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया, जिसकी दीवार गोबर से रंगी थी। ये देख फराह हैरान रह गईं। गडकरी ने फराह से सवाल पूछा कि कौन-सी दीवार गोबर से रंगी है, और कौन सी सामान्य है। इस पर कोरियोग्राफर जवाब न दे सकीं।
खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने शेड्यूल का खुलासा किया
फराह ने बातों ही बातों में गडकरी से उनके शेड्यूल के बारे में पूछ लिया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें बताया, "अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और आपसे मिलने के बाद मेरे पास रात 1 बजे तक कई अपॉइंटमेंट हैं। फिर मैं सुबह 7 बजे उठूंगा और ढाई घंटे कसरत करूंगा। एक समय मेरा वजन 135 किलो था, और अब मेरा वजन 89 किलो है।" फराह का व्लॉग यूट्यूब पर लोगाें का ध्यान खूब खींच रहा है।