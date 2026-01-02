नितिन गडकरी के घर सैर-सपाटा करने पहुंचीं फराह खान, 'गोबर से रंगी' दीवारें देख हुईं हैरान

सवाल

गडकरी के सवाल का जवाब नहीं दे सकीं फराह

व्लॉग की शुरुआत दिल्ली में स्थित रेडिसन ब्लू होटल से हुई। यहां फराह ने प्रशंसकों को बताया कि आखिर वह इस शहर में क्यों थीं? इसके बाद दिलीप के साथ वो गडकरी के आवास पहुंचीं। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें अपना कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया, जिसकी दीवार गोबर से रंगी थी। ये देख फराह हैरान रह गईं। गडकरी ने फराह से सवाल पूछा कि कौन-सी दीवार गोबर से रंगी है, और कौन सी सामान्य है। इस पर कोरियोग्राफर जवाब न दे सकीं।